Stadtplanung : Kritiker eines City-Hotels sprechen Klartext

Wittlich Bewohner des Fürstenhofes fürchten, einen „Klotz“ vor die Nase gesetzt zu bekommen, die Ladeninhaber mit mehr als einem Dasein in zweiter Reihe.

Bewohner Oberhalb der Ladenzeilen ist im Fürstenhof eine seniorengerechte Wohnanlage mit 42 barrierefreien Eigentumswohnungen entstanden. Viele Eigentümer und Bewohner sind von den Plänen für ein City-Hotel ebenso wenig begeistert wie die Ladeninhaber unter ihnen. Bärbel Hagmann, Konrad Becker und Heinz-Werner Steffen vom Beirat der Eigentümergemeinschaft sprechen Klartext: „Weil er sich nicht einfügt, zerstört der geplante Hotelbau das Gesamtbild am Fürstenhof, das bislang außerordentlich schön ist“, sagt Hagmann. Die Hotelgröße sei überzogen und ein Abstand von bloß zehn Metern zum Fürstenhof zu gering, Hagmann: „Da kann sich einer aus dem Fenster lehnen und dem anderen in der Suppe rühren.“ So sieht es auch Steffen: „Mit etwas mehr Luft zwischen den Gebäuden wäre das okay. Aber in nur zehn Metern Entfernung erschlägt uns dieser Hochbau, der vier Meter höher geplant ist als der Fürstenhof.“ Dann erreiche viele Wohnungen kein Sonnenstrahl mehr, sagt Steffen. Am Fürstenhof entstehe so ein Hinterhof-Szenario, meint Becker. „Wir vermissen das Feingefühl und Gespür der Planer sowie der Ratsmitglieder, die bei der Planung nicht auf die Nachbarschaft schauen und den linken Flügel des Fürstenhofes komplett zubauen wollen. Wie kann man so einen Klotz vor ein Gebäude bauen, ohne überhaupt mal mit den Nachbarn zu sprechen“, fragt Becker. Die Eigentümer, Ladeninhaber und Bewohner sind also empört darüber, dass man ihnen das Hotel so dicht vor die Nase setzen will. Darüber hinaus fürchten sie die Minderung der Werte ihrer Immobilien Im Planverfahren der Stadt haben sie eine Eingabe gemacht und den städtischen Gremien ihre Bedenken bezüglich der Nähe und der Größenordnung des geplanten Bauvorhabens mitgeteilt.