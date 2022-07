Dorfmoderation : „An uns kommt kein Arsch vorbei“ – Mit welchen Ideen die Kröver ihr Dorf voranbringen wollen

Denise Plein erklärt die Themen des Workshops. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Kröv Verkehr/Mobilität, Gestaltung/Gemeinschaft und Tourismus: Das sind die großen Baustellen in Kröv, wie sich in der Dorfmoderation herausgestellt hat. Was die Kröver Bürgerinnen und Bürger an Ideen eingebracht haben.