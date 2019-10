Fest : Kröv feiert Herbstweinfest

Herbstweinfest Kröv. Foto: TV/Tourist-Information Kröv

Kröv (red) In Kröv wird am Samstag, 26. Oktober, das traditionelle Herbstweinfest zum Saisonabschluss in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch gefeiert. Ab 19 Uhr startet das Fest. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Winzerkapelle Kröv.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Programm bei der Tourist-Information Kröv, Telefon 06541/9486.