Zwei Tote Bedrückende Stille in Kröv nach dem Unglück

Kröv · Der Hotel-Einsturz steckt vielen Menschen in den Knochen. Die meisten Geschäfte und Restaurants bleiben am Mittwoch geschlossen. So ist die Stimmung vor Ort.

08.08.2024 , 08:58 Uhr

Am Mittwoch waren hunderte Einsatzkräfte vor Ort. Ansonsten war Kröv fast menschenleer. Foto: dpa/Harald Tittel