Leiche noch in den Trümmern Wie es in Kröv nach dem Hoteleinsturz jetzt weitergehen soll (Fotos / Video)

Kröv · Die Polizei hat am Donnerstagmittag erklärt, wie es nach dem Hoteleinsturz in Kröv mit dem Gebäude weitergeht und warum die Häuser im Umkreis am Freitag evakuiert werden müssen.

08.08.2024 , 14:59 Uhr

Link zur Paywall So sieht es in Kröv am Donnerstag nach dem Hoteleinsturz aus 27 Bilder Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes