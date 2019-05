Kommunalpolitik : Kröv: Parkplatz ist Thema im Rat

Kröv In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats am Mittwoch, 22. Mai, in der Ratsherrenstube geht es unter anderem um die Nutzung des Parkplatzes am Moselufer durch Wohnmobile.

