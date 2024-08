Trümmer, Tote und Wunder Hoteleinsturz in Kröv: So lief die dramatische Rettungsaktion seit Dienstagnacht

Es war ein in Rheinland-Pfalz bislang unvergleichbarer Schadensfall und eine beispiellose Katastrophe: In der Nacht auf Mittwoch brach in Kröv ein Geschoss des Hotels Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ auf voller Länge ein. Das Dachgeschoss kam auf der Decke des Erdgeschosses zum Liegen. Das dazwischenliegende Mittelgeschoss wurde völlig zertrümmert und eingedrückt.