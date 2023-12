Erlös für soziale Zwecke Partyklassiker zieht Tausende an die Mosel – so war die Jesus Christ Birthday Party

Kröv · Die Jesus-Christ-Birthday-Party lockte erneut Tausende Feiernde nach Kröv. Warum es in diesem Jahr musikalisch einige Neuerungen gab und was die Partygäste zur größten Weihnachtsfeier an der Mittelmosel sagten.

24.12.2023 , 13:01 Uhr

So war die Jesus-Christ-Birthday-Party in Kröv 55 Bilder Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer

Sie gilt inzwischen nicht nur bei Insidern als das ultimative Partyhighlight zur Weihnachtszeit. Die Jesus-Christ-Birthday-Party, veranstaltet vom Kröver Jugendclub, geht in diesem Jahr in ihre 28. Auflage und zog erneut Tausende Partygäste an die Mittelmosel. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die Jesus-Christ-Birthday-Party in Kröv