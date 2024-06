Zehn Jahre nach der Fusion Kröv und Traben-Trarbach: Freunde oder Rivalen?

Sie kennen sich schon fast ihr Leben lang. Manfred Engels: 82 Jahre alt, Ur-Kröver, KFZ-Schlosser. Und Rolf Zang, Ur-Traben-Trarbacher, 81 Jahre alt, Lehrer. Schon in jungen Jahren haben sie gemeinsam Sport getrieben, das Vereinsleben in ihren Heimatorten zum Laufen gebracht, Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Und doch lebten sie in unterschiedlichen Welten, ein kleines bisschen zumindest. Auf der einen Seite die Stadt: evangelisch, von der Geschichte als Handelsplatz geprägt, mit imposanten Villen geschmückt, einst zur Hinteren Grafschaft Sponheim gehörig.