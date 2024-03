Forstamt hat kein Interesse Was wird aus den Rathäusern in Kröv und Traben-Trarbach?

Es war eine Kampfansage. „Ich kann nichts dagegen tun, wenn ein Schreibwarenladen im Ort schließt. Ich kann nichts dagegen tun, wenn eine Bäckerei schließt. Aber ich werde alles dafür tun, dass der Verwaltungsstandort in Kröv erhalten bleibt.“ So äußerte sich die Kröver Ortsbürgermeisterin Desire Beth jüngst im Verbandsgemeinderat. Denn: Ihr Rathaus wackelt. Nicht erst seit gestern, sondern schon seit der Fusion der Verbandsgemeinde (VG) Kröv-Bausendorf mit Traben-Trarbach. Seitdem teilt sich die VG-Verwaltung auf zwei Standorte in der Doppelstadt und jenem in Kröv auf.