Jubiläumsfeier : (Fotos) Den Winzern aus Kröv gehen auch nach 100 Jahren nicht die Ideen aus

Kröv Der Hundertjährige, der für seinen Namen kämpft: Jubiläum beim Kröver Nacktarsch mit festlicher Weinprobe und vielem mehr.

Er trägt einen derb-unflätigen Namen. Er wirbt mit einem entblößten Hinterteil. Und er macht ein Dorf an der Mosel weltbekannt. Jetzt hat der Kröver Nacktarsch sein 100. Jubiläum, und sein Geburtstag wurde am Wochenende in der Moselgemeinde mit einem Festabend gebührend gefeiert.

Eine Ausstellung in der Weinbrunnenhalle am Nachmittag zeigte, wie im Lauf der Jahre der Name der Weinmarke als anstößig, gar obszön beurteilt wurde. Dabei ist zu vermuten, dass die prüde Ablehnung eines genialen Werbenamens wohl eher mit Neid auf eine äußerst effektive Werbe­strategie zu tun hat. Schnell kamen deshalb Fälschungen und nach­ge­ahmte Weine auf den Markt. Und was taten die Kröver Winzer? Um die Herkunft des Weines für den Kunden zu garantieren, verschlossen sie die Flaschen mit einem eigens bedruckten Korken. Ewald Kneib zeigte die interessante Technik, wie die eigene Signatur auf die Korken gebracht wird, an der 80 Jahre alten originalen Maschine.