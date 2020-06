Sitzung : Kröver sprechen über Campingplatz

Kröv In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats Kröv am Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr in der Ratsherrenstube geht es unter anderem um die Bauleitplanung in der Ortsgemeinde Kröv. Weitere Themen sind die Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplanentwurf „Erweiterung Campinggelände“, einen Nachtrag zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen und über die Erhebung von Friedhofsgebühren, die Sanierung eines Wirtschaftswegs Kröv, die Beteiligung an den Sachkosten für die katholische Kindertagesstätte „St.Remigius“ für 2019 und 2020 sowie Bauangelegenheiten.