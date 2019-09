Kommunalpolitik : Kröver sprechen über Spielplatz

Kröv Der Ortsgemeinderat Kröv befasst sich am Mittwoch, 25. September, mit dem Forstwirtschaftsplan für 2020, mit Bauangelegenheiten und der Nutzung des Parkplatzes unterhalb der Weinbrunnenhalle durch Wohnmobile.

Auch die Renovierung des Spielplatzes an der Grundschule Kröv steht auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Ratsherrenstube Kröv in der Reißstraße 2.