Brauchtum Kröver Weinkirmes: Viel Blasmusik und ein großer Flohmarkt (Fotos)

Die schwäbischen Musiker genießen ihren Auf­enthalt an der Mosel: „Es ist wunderschön hier und für uns ein schöner Ausflug“, sagt Frank Brielmayer von den Schlossbühl-Musikanten. Die Feste hier seien auch stimmungsvoll, aber anders als in ihrer Heimat: „Bei uns kommen viele Besucher mit Trachten.“ Gleich zweimal sind die Schwaben an der Weinkirmes aktiv: Einmal am Eröffnungsabend in der Weinbrunnenhalle, ein weiteres Mal am Samstagnachmittag draußen am Brunnen – nach der niederländischen Kapelle Stevensländer. Direkt daneben gibt es den Flohmarkt, zu dem laut Fröhlich rund 30 Aussteller erwartet wurden. Dort waren auch die Alphornbläser „Die Moseltaler“ aus Kröv aktiv.