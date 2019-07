Kunsr : Steinstelen für den Naturpark

Morbach Zum Miteinander von Natur und Mensch gehört auch ein künstlerischer Zugang zur Landschaft. Dafür sorgen an sieben Standorten künftig Flachreliefs mit extra dafür entworfenen Verzierungen.

Die vier arbeiten an einem gemeinsamen Projekt mit dem Naturpark Saar-Hunsrück, das sich über dessen ganzes Gebiet ziehen soll: An insgesamt sieben Standorten sollen die Flachreliefs aus Bitburger Sandstein künftig zu sehen sein. Auf dem Erbeskopf, in Hermeskeil und in Kastel-Staadt sind drei Steinstelen schon aufgestellt. Vier weitere folgen an der Grimburg nahe des Saar-Hunsrück-Steigs, in Beuren am Kulturdenkmal Graue Eltz, am Idarkopf in der Nähe des Aussichtsturms und an der Ruwerbrücke zwischen Zerf und Hentern direkt an einer Traumschleife.