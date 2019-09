Ausstellung : Künstler zeigt Zeitporträts

Neumagen-Dhron (red) Die Vernissage der Ausstellung „Zeitporträts“ des Künstlers Hans Pfeiffer findet am Freitag, 27. September, ab 14 Uhr im Rathaus, Römerstraße 137 in Neumagen-Dhron statt. Die Werke beschäftigen sich mit seiner Rückkehr in seinen Geburtsort Neumagen-Dhron nach über 45 Jahren aus heutiger Sicht.

