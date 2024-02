Maler aus Leidenschaft Nach drei Jahren Pause: Kunstmaler Michael Heck greift wieder zum Pinsel

Das Haus, in dem Michael Heck lebt, steht bei Landscheid, im Ortsteil Niederkail. Er hat ein vielseitiges Berufsleben hinter sich, das mit dem Maurerhandwerk begann. Diese Arbeit musste Heck aus Gesundheitsgründen beenden, und plötzlich verspürte er große Lust zum Malen. So besuchte er ab 2007 drei Jahre lang die „Malschule Hölter“ in Monzelfeld, wo sein Talent entdeckt wurde. Er wurde nun zum selbstständigen Kunstmaler. Diesen kreativen Beruf übte er von 2010 bis 2020 aus.