Kunst : Künstlergespräch in der Synagoge

Dietrich Wenzel Foto: TV/Dietrich Wenzel

Wittlich (red) Der Leipziger Zeichner und Maler Dietrich Wenzel trifft sich am Freitag, 31. Juli, ab 17 Uhr, in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich mit dem Kurator seiner Ausstellung „Meisterschaft“, Dr. Richard Hüttel, zu einem öffentlichen Künstlergespräch.



Zu der Veranstaltung in der Synagoge sind nur 50 Personen aus Gründen der aktuellen Hygienevorschriften zugelassen. Der Eintritt ist frei. Eintrittskarten sind in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus erhältlich. Die Werke des Künstlers sind in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich noch bis 30. August zu sehen. Das Foto zeigt die Zeichnung eines Selbstportraits von Wenzel. Weitere Infos unter Telefon 06571/14660.