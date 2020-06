Ausstellung : Künstlergespräch im Juli mit Dietrich Wenzel

Wittlich Das für den 22. Mai geplante öffentliche Künstlergespräch mit dem Leipziger Zeichner und Maler Dietrich Wenzel, der in der Städtischen Galerie Wittlich ausstellt, fand wegen der Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht statt.

Der Künstler wird sich am Freitag, 31. Juli, um 17 Uhr, in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich mit dem Kurator der Ausstellung, Herrn Dr. Richard Hüttel, zu einem öffentlichen Gespräch treffen.

Der 1934 in Berlin geborene Wenzel studierte an der Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig unter anderem als Schüler von Werner Tübke. Seine Zeichnungen beeindrucken mit künstlerischer Qualität, technischer Perfektion und subtiler Aussagekraft, heißt es in einer Pressemitteilung der der Stadtverwaltung. Gezeigt werden Porträts, Selbstbildnisse, Stillleben und Historiendarstellungen. Es handelt sich um Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz, die dem Kulturamt der Stadt Wittlich leihweise überlassen wurde. Die Ausstellung ist noch bis 30. August in der Städtischen Galerie zu sehen.