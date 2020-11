Ausstellung : Begegnung von Mensch und Kunst

Künstlerin Dagmar Kassner-Dingerdissen in ihrem Atelier in der ehemaligen Schule von Reil. Foto: Ursula Schmieder

Reil Künstlerin Dagmar Kassner-Dingerdissen hat sich von ihrem Atelier in Berlin verabschiedet und freut sich nun in Reils „Alter Schule“ auf Besucher.

Denn manches Detail erschließt sich nur bei genauerem Hinsehen, was entsprechend für aktuelle Collagen der Künstlerin gilt.

So lenken ihre „Spots 2020“ den Blick zwar auch in Richtung „Hotspots“ des Corona-Jahres. Doch sie leuchten eher ungewohnte Eindrücke und Perspektiven aus. Von Viren, die fröhlich tanzend ihre Freiheit genießen, bis zum „weiter geht´s“ im Sinne eines Neubeginns.

Jedes Bild regt zum Nachdenken an. Aber auf positive Art und Weise. „Ich möchte, dass meine Bilder weiten, dass sie froh und glücklich machen“, sagt Kassner-Dingerdissen. Außerdem wolle sie Mensch und Kunst zusammenbringen.

Mit dem neuen Atelier hat sie dafür den passenden „Ort der Begegnung“ gefunden. Kunst tue ja auch immer etwas – mit Betrachtern wie mit Künstlern, die sich so auch selbst kennenlernen könnten.

Sie persönlich fasziniert am künstlerischen Schaffen und am Experimentieren wie beispielsweise mit unterschiedlichen Pigmenten „dieses Loslassen und Festhalten“. Und das mache ihr einfach großen Spaß.

Von ihrem Atelier in Berlin hat sie sich „schweren Herzens losgerissen“. Das Leben dort sei vielseitig. „Es ist Swing drin“, meint sie rückblickend auf 20 Jahre in einer „Stadt im Umbruch“. Sie habe dort sehr viel ausgestellt und entsprechend viel gearbeitet.

Dabei fuhr sie Ende der 1990 Jahre eigentlich nur für eine einzelne Ausstellung nach Berlin. Ihre erste Galerie eröffnete sie 1998 in Kreuzberg, die zweite in Neukölln, gefolgt von Charlottenburg und Schlachtensee am Grunewald.