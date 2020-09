Künstler zeigen, was sie können : Künstlern über die Schulter schauen

Traben-Trarbach Interessierte sind zu den jährlichen Tagen der Offenen Ateliers eingeladen – auch in die Trarbacher Schottstraße.

Mit dabei im Kreis Bernkastel-Wittlich sind in Burg: Maria Hill, W1+W2, Kur-Trierer-Straße 19; Eckfeld, Michael Hussmann, W1+W2, Zum Aak 1; Landscheid-Niederkail, Ursula Hülsewig, W2, Wiesental 5; Lötzbeuren, Jörg Stein, SO, Unterstraße 8; Osann-Monzel, Tom-Aaron Hawk, W1+W2, Moseltalstraße 15a, Cordula Herx, W1+W2, Moseltalstraße 15a; Reil: Dorothee Herrmann, W1+W2, Fischelstraße 71; Traben- Trarbach: Jürgen Waxweiler, W1+W2, Schottstraße 20; Wittlich: Liane Deffert, W1, Obere Kordel 2, Ursula Hess, SO, Talweg 14. Laut BBK bedeuten die Abkürzungen W1/W2: erstes/zweites Wochenende; SO: beide Sonntage).

Die Türen von Ausstellungsräumen und Werkstätten haben an den Wochenenden auf: Samstag und Sonntag, 19. und 20., sowie 26. und 27. September, jeweils 14 bis 19 Uhr. Allerdings beteiligen sich nicht alle Künstler an allen vier Tagen. In jedem Fall an allen Terminen vor Ort sein wird Bildhauer Jürgen Waxweiler. Der für Skulpturen wie den „Großen Doppelkopf“ am Trarbacher Kreisel bekannte Künstler ist froh, dass sein Skulpturengarten und sein Atelier im Turm wieder erreichbar sind. Die Bauarbeiten in der Trarbacher Schottstraße sind zwar im oberen Bereich noch nicht abgeschlossen. Doch vom Rathaus aus können inzwischen auch Fahrzeuge in die Schottstraße fahren.