Wissenschaft Albert Ludwigs Experimente mit Kohle und Stahl: Ein Moselaner im Diamantenfieber

Um 1900 erforschte der deutsche Chemiker Albert Ludwig (1872 – 1955) ein Verfahren, um Kohle direkt in Diamant umzuwandeln. Dabei versuchte er, Kohle­pulver in Wasserstoff­umgebung mittels hohem Druck und elektrischem Strom zum Schmelzen zu bringen und dann schnell abzukühlen. Die während seines Versuchs beobachtete Änderung der elektrischen Leitfähigkeit der geschmolzenen Kohle sah Ludwig als sicheren Hinweis auf eine vorübergehende Bildung von Diamant an. Es gelang ihm angeblich, „durch Pressen von Wasser mit 2200 Atmosphären Druck auf die geschmolzene Kohle kleine Körner zu erhalten, die nach Durchsichtigkeit, Härte, Dichte und Lichtbrechung wahrscheinlich Diamant waren“.