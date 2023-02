Bauarbeiten laufen : Einzigartig in der Region: So soll der neue Park auf dem Kueser Plateau werden

Einzigartig in der Region: So soll der neue Park auf dem Kueser Plateau werden

Bernkastel-Kues Anfang Januar haben die Arbeiten auf dem Kurparkgelände begonnen. Bis zum Herbst soll aus dem heruntergekommenen Gelände ein moderner Erholungsort mit Skywalk, einem Nebelwald und weiteren Attraktionen werden. 3,7 Millionen Euro werden investiert.

Wer derzeit das Kurparkgelände auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues besuchen will, kommt nicht allzu weit. Die Wege sind gesperrt, und das ganze Areal ist mit einem Bauzaun gesichert, denn Anfang Januar haben die Bauarbeiten für die Umgestaltung des in die Jahre gekommenen Parkgeländes begonnen.