Kulinarische Wanderung : Wanderevents am Moselsteig

Kulinarische Weinwanderung Foto: Trierischer Volksfreund/Florian Schuler/Lars Görgen

Bernkastel-Kues (red) Die Ferienregion Bernkastel-Kues veranstaltet kulinarische Wanderung am Moselsteig. Der Startschuss fällt am Samstag, 7. November, um 9 Uhr zu verschiedenen Weingütern in der Region. Die Kosten für die Wanderung belaufen sich auf 34 Euro.

