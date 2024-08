In schönerer Kulisse lässt sich Wein kaum genießen: In den Weinbergen hoch über Reil haben Winzer aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ihre Tropfen ausgeschenkt. Etwa 300 Menschen zog es zum Kulinarischen Wingertsbummel, der jedes Jahr einen anderen Ort in der Region in Szene setzt und zum Wandern und Weingenuss einlädt. Sechs Winzer begrüßten die Teilnehmer an vier Stationen entlang des Wegs. Dank des Sonnenscheins konnten sie die herrlichen Aussichten über das Moseltal umso mehr auskosten, über die sich auch die Weinhoheiten aus der Region freuten.