Mit Black Music, Kajüten-Burger und Raucherkneipe Endlich wieder Party in der Eifel: Binsfelder Kult-Disco Kajüte feiert Wiedereröffnung

Binsfeld/Sehlem · In die im März 2020 geschlossene Kult-Disco Kajüte in Binsfeld soll bald Leben zurückkehren. Ein in der Region bekannter DJ hat das Gebäude gekauft und will die Disco schon bald wieder eröffnen. Das sind seine Pläne.

21.04.2023, 14:49 Uhr

21 Bilder Ralf Lowey will den Kult-Club Kajüte in Binsfeld wieder eröffnen 21 Bilder Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Für viele Clubs und Gastronomiebetriebe waren die Corona-Jahre verheerend. Aufgrund der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen gingen zahlreiche von ihnen verloren. Dazu zählte auch die Kult-Discothek und Kneipe Kajüte in Binsfeld. 1967 eröffneten Lotte und Ernst Faber das legendäre Tanzlokal. Aufgrund ihrer Leidenschaft für die Schifffahrt verwandelten sie ihr Lokal zu einem einzigartigem Ort mit maritimen Flair. Bis heute besteht das Interieur der Kajüte aus alten Ankern, Steuerrädern, Tauen, Bullaugen und vielen weiteren unzähligen Originalteilen aus alten Schiffen, die die Einrichtung der Kajüte bis heute einzigartig machen. In den 2000er-Jahren übernahm Sohn Detlef das ehemalige Tanzlokal, das sich inzwischen zur Diskothek entwickelt hatte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Ralf Lowey will den Kult-Club Kajüte in Binsfeld wieder eröffnen