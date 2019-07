Kultur : Heimatfeeling mit Bonophon und Bohrmaschine

Die vierköpfige Band Gancino Cirkus bei ihrem Auftritt beim Kultana-Festival in Morbach. . Foto: TV/Christoph Strouvelle

Morbach Zum dritten Mal haben die Vereine Blue Note aus Idar- Oberstein und Kunst im Gewächshaus aus Morbach zum Kulturfestival Kultana eingeladen.

So wird aus einem Indoorkonzert ganz schnell ein Open-Air-Festival: Aufgrund der heißen Temperaturen haben die Organisatoren des Festivals Kultana alias „Kultur am Nationalpark“ in der Morbacher Gärtnerei Berg schnell reagiert und alle Aktivitäten aus dem Gewächshaus in die Grünanlagen der Gärtnerei verlegt. „Bei der Sonne hatten wir innen mehr als 40 Grad Celsius“, sagt Heiner Berg, Vorsitzender des Vereins Kunst im Gewächshaus. Der Morbacher Verein hat das Festival Kultana gemeinsam mit Blue Note aus Idar-Oberstein zum dritten Mal veranstaltet.

Die 120 Besucher haben das sommerliche Ambiente unter den Schatten spendenden Bäumen genossen. Im Mittelpunkt der beiden ersten Programmpunkte stand das Thema Hunsrück als Heimat. Der Mundart­­experte Dr. Armin Peter Faust brachte in humorigen „Stickelcher“ den Besuchern die Region näher, bevor Andreas Müller, einst aus Niederwörresbach, und der Ex-Idar-Obersteiner Bernd Simon im besten „Uwwastäna“ Platt die Besucher fragten, wie viel Hunsrück sie vertragen. „Eich singe meen Liader alle gare in Platt“, sagte Simon und legte mit seinem Partner los: ein Migrationsblues, der Wunsch nach einem Vorfilm und das Lied vom „Depp in der Höh“ als Hunsrücker Version des Beatles-Klassikers „Fool from the hill“: Dazu passen die Fotos von Jürgen Cullmann, der unter dem Stichwort Heimat von Langzeitbelichtungen der Nahe in Schwarz-Weiß bis hin zu Farbfotos von alten Schleifereien regionale Themen aufgreift.