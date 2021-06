Kultur : Morbacher Festivalzeit startet

Morbach Die Corona-Zeit war eine kulturarme Zeit. Sänger, Kabarettisten und Bands konnten wegen der pandemiebedingten Beschränkungen nicht auftreten Doch das wird sich ändern. Denn der Morbacher Verein Kunst im Gewächshaus hat sich entschlossen, gemeinsam mit dem Verein Blue Note aus Idar-Oberstein am Samstag, 3. Juli, eine Neuauflage des Festivals Kultana zu veranstalten.

Der Name steht für Kultur am Nationalpark. „Die Zeit dafür ist einfach reif“, sagt Heiner Berg, Vorsitzender von Kunst im Gewächshaus.

„Die Leute sehnen sich danach, wieder etwas erleben zu können“, sagt Dieter Hochreuther, Bergs Mitstreiter von Blue Note. Schon früh sei man in die Vorbereitungen gegangen. Und das zu Zeiten, als die Inzidenzwerte noch hoch waren und nicht klar war, ob Kulturveranstaltungen überhaupt genehmigt würden. Doch die neuesten Werte, die seitdem deutlich unter die Marke von 50 gesunken sind, geben den Optimisten beider Vereine recht. Kultana mit insgesamt drei Programmpunkten ist als Open-Air-Konzert geplant und findet auf dem Außengelände der Gärtnerei Berg in Morbach statt. Den Start machen um 17 Uhr Madeleine Giese und Rainer Furch, die in der Gärtnerei Berg bereits mehrfach zu Gast waren. Gemeinsam mit der Cellistin Caroline Busser und dem Geiger Ivan Knezevic widmen sich die beiden Literaten der in den 1930ern populären Dichterin Mascha Kaléko mit ihren ironischen und gleichzeitig zärtlichen lyrischen Stenogrammen. Anschließend sorgt das Georgie-Fisher-Trio aus Berlin für Blues und Soul, bevor die Musiker vom Wazomba Overdrive Orchestra aus der Schweiz mit sieben Bläsern, Hammondorgel, Gitarre, Percussion und Bass mit ihren wilden Polkas, Roost’n’Roll und Reggae für Partystimmung sorgen.