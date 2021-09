Konzert : Patricia Kelly bezaubert 330 Fans mit Musik

Ein intensives Konzert in fast schon familiärer Atmosphäre gab Patricia Kelly in Klausen. Foto: Christina Bents

Klausen Mit der Kelly Family hat die Sängerin jahrelang Stadien gefüllt. In Klausen spielte sie Lieder ihres Albums „One more Year“.

Einen weiten Weg haben manche Besucher zu Patricia Kellys Konzert auf sich genommen, so wie mancher Pilger, der zum Beten in den Wallfahrtsort kommt. Aus Mosbach, Köln oder sogar Berlin sind sie angereist, um sie singen zu hören. Dabei ist es nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre Ausstrahlung, die begeistert. Manche sind seit Jahrzehnten Fan.

Bei „Kultur an der Wallfahrtskirche“ startete Patricia Kelly mit dem Titel „Hope“ ihres aktuellen Albums „One more Year“, dass sich 14 Wochen in den Charts hielt und es bis auf Platz drei schaffte. Es geht darin um ihre Brustkrebserkrankung, die 2009 diagnostiziert wurde. Sie bat Gott damals, ihr zehn Jahre zu schenken, damit ihre Kinder nicht den gleichen Schmerz wie sie erleben müssten. Denn schon ihre eigene Mutter war an Brustkrebs gestorben. Sie und ihre Geschwister waren damals noch sehr jung. Das Album ist eine musikalische Bitte um „ein weiteres Jahr“.