Neue Termine, neue Orte Meisterlich und zauberhaft: Das steht bei Kultur in der Wallfahrtskirche 2024 auf dem Programm

Klausen/Sehlem · Die Organisatoren von Kultur in der Wallfahrtskirche in Klausen gehen neue Wege: Neben einem neuen Termin für die Open-Air-Konzerte werden auch einige Veranstaltungen an einem ungewohnten Ort stattfinden.

22.11.2023 , 07:31 Uhr

Wird unter anderem 2024 nach Klausen kommen: die luxemburgische Star-Köchin Léa Linster. Foto: dpa/Henning Kaiser

Es gibt bekannte Gesichter, neue Stimmen und einen neuen Termin: Das Programm der Veranstaltungsreihe Kultur in der Wallfahrtskirche für das kommende Jahr steht. 18 Termine sind dabei (vorerst) angesetzt. Das sind sechs weniger als 2023 – eine bewusste Entscheidung, wie Mit-Organisator Tobias Marenberg sagt. „Wir hatten die Zahl der Termine in den vergangenen Jahren immer unbewusst erhöht“, sagt er. Zum einen, weil sich im Laufe des Veranstaltungsjahres immer einige zusätzliche Möglichkeiten für Auftritte ergeben hätten; zum anderen, weil bei einigen Künstlern Zusatztermine von gut nachgefragten und ausverkauften Veranstaltungen das Programm ergänzt hätten.