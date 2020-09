Kostenpflichtiger Inhalt: Menschen : Günther Jauch in der Wallfahrtskirche: Das blasswangige Kind und der „Kabbi“

Viele Themen, von seiner Kindheit über seinen beruflichen Werdegang und seiner Beziehung zur Region, sprach Günther Jauch mit Pater Albert Seul an. Foto: Christina Bents

Klausen In der Reihe Kultur in der Wallfahrtskirche hatte Pater Albert Seul einen besonderen Gesprächspartner. Günther Jauch war zu Gast in Klausen und unterhielt sich vor 400 Besuchern mit dem Geistlichen.