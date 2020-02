Veranstaltung : Schwungvoller Start ins Jahresprogramm

Foto: Franz-Peter Wasser. Foto: TV/Franz-Peter Wasser

Klausen (red) „Gospel is Call and Response“, erklärte Reverend Gregory M. Kelly in der Wallfahrtskirche Klausen. „So everybody aufstehen and mitmachen.“ Damit fasste er in charmantem Deutsch-Englisch zusammen, was die Zuschauer in der ausverkauften Kirche bei „The Best of Harlem Gospel“ zum Start des Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ erwartete.



