Kultur : Mülheimer Verein fördert Kultur im ländlichen Raum

Mülheim Der „Kultur & Förderkreis Mülheim“ wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, dem frisch renovierten Haus der Gemeinde in Mülheim etwas mehr Leben einzuhauchen. Der Verein agiert auf mehreren Handlungsfeldern und hat 60 Mitglieder teils aus Mülheim, aber auch aus umliegenden Ortschaften.

Das zweite Handlungsfeld ist die Kulturförderung im ländlichen Raum. Das bedeutet für den Verein, Konzerte zu organisieren, die man normalerweise in Städte verorten würde. Die Landbevölkerung soll die Gelegenheit haben, Konzerte in hoher Qualität zu erleben. Dabei wird auf niedrige Eintrittspreise geachtet, um jedem eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Ortsgemeinde stellt die Spielstätten kostenlos zur Verfügung.

Das Bad Mouse Orchestra wird am Samstag, 24. September, 19 Uhr, in der Grafschafter Festhalle auftreten: Es versetzt die Zuhörer mit Swing- und Jazz-Klängen zurück in die 1920er bis 40er Jahre. Charlotte Pelgen, Stefan Pößiger und Peter Jung haben sich, äußerlich und musikalisch, voll und ganz dieser Zeit verschrieben und machen sich seit Jahren für ein Thema besonders stark: „Schwulen“ Swing und Jazz.