Kultur : Kulturtage machen Sommerpause

Wittlich/Manderscheid Die Eifel Kulturtage gehen in die Sommerpause. Der gemeinnützige Kulturverein präsentierte in der ersten Hälfte der aktuellen Veranstaltungsreihe Flamenco und Tapas in Eisenschmitt, Johannes Flöck in Pickließem, Ilja Richter in Daun-Rengen, Daphne de Luxe in Minderlittgen und zahlreiche andere Künstler in vier Landkreisen.

Die Auslastung lag bisher bei rund 95 Prozent.

Am 23. August startet die zweite Hälfte der Spielzeit mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in der Wallfahrtskirche in Klausen.