Kunst : Pause für Kunst an Hecken und Zäunen

Hunderte Kerzen am Wegesrand haben der Veranstaltung Kunst an Hecken und Zäunen im Stadtpark ihre Atmosphäre verliehen. In diesem Jahr müssen die Wittlicher darauf verzichten. Foto: Christoph Strouvelle

Wittlich Der Verein, der die Open-Air-Ausstellung im Stadtpark organisiert hat, sucht einen neuen Vorsitzenden.

Kunst an Hecken und Zäunen war in den vergangenen Jahren im Wittlicher Veranstaltungskalender immer eine feste Bank. Der gleichnamige Verein hatte seit 2004 jedes Jahr bis zu 85 Künstler gewinnen können, die im Sommer im Wittlicher Stadtpark an einem Wochenende ihre Kunstwerke ausstellen. Und bis zu 3000 Menschen haben die Open-Air-Ausstellung besucht, vorzugsweise am Abend, wenn hunderte Kerzen am Wegesrand und bunte Strahler den Stadtpark in ein romantisches Licht getaucht haben. Doch dieses Jahr gibt es dort keine Kunst zu sehen, auch nicht auf dem Platz an der Lieser, wohin der Verein 2018 in verkleinerter Form ausgewichen war, weil der Stadtpark als Wasserschutzgebiet weniger als früher für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden soll.