Ausstellung Eindrucksvolle Ausstellung in Gornhausen: Kunst und Kultur wandern aufs Land

Kunst auf dem Land – und das verbunden mit guter Laune: Das war das Konzept des Wittlicher Vereins Kunst an Hecken und Zäunen bei der Ausstellung im Bürgerhaus Gornhausen. 31 Künstler des Vereins haben dort am Wochenende ihre Werke vorgestellt. Dabei zeigten sie, wie vielfältig das Ausstellungsthema „Reloaded – Gute Laune Kunst“ aufbereitet werden kann. Beispielhaft seien einige Werke genannt wie das Bild „Tierisch guter Jazz“ von Ulrike Erbes. Darauf sitzt ein Krokodil am Piano, während das Nashorn auf dem Schlagzeug den Rhythmus hält und der Elefant die Posaune bläst. Ganz anders – etwas hintergründiger – kommt das Bild „Liebe säen“ von Edith Daufenbach daher: Geschlechtslos wirkende Menschen in Kleidern halten maisähnliche, lebensgroße Pflanzen in der Hand. Frauen ohne Gesichter von Meggi Fritzen, bunte Luftballons vor einem verwischten Naturhintergrund von Christoph Postler und die mit Strass­steinen besetzte Frisur der Meerjungfrau Arielle, in Szene gesetzt von Alina Arnoldy: Die Mitglieder des Vereins zeigten, dass sich das Thema gute Laune vielseitig umsetzen lässt. Einen Kontrapunkt zu den Bildern setzten Holzskulpturen, wie „Viola“ von Otti Bayer: Steht der Titel einmal für die Bratsche als Musik­instrument und zudem für einen weiblichen Vornamen, so stellt sich auch die rund 50 Zentimeter hohe Holzfigur als unbestimmter Mix aus beiden dar.