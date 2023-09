Kunst für Alle Für 130.000 Euro: Große Kunst-Installation fürs Vitelliusbad geplant (Video)

Witlich/Trier · Die Stadt Wittlich gibt bei ihren Großbauprojekten bis zu zwei Prozent der Baukosten für Kunst am Bau aus. Am Vitelliusbad und am Mehrgenerationenzentrum WILàvie sollen öffentliche Kunstwerke entstehen. Die Aufträge an die Künstler wurden nach einem Wettbewerb vergeben. Was wird der Steuerzahler dort betrachten dürfen?

20.09.2023, 08:02 Uhr

So soll die Installation vor dem Vitelliusbad in Wittlich aussehen. Beim Vorbeilaufen soll der Betrachter eine rollende Welle sehen – ein Effekt, der durch die verschiedenen Blautöne und unterschiedlichen Größen der Aluminiumstangen entsteht. Foto: KRIEGER Architekten|Ingenieure/Schwarzenfeld

Für das Künstler-Duo Schwarzenfeld geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Die Künstler Raphaela Aurelia Sauer und Michael Meraner haben den Wettbewerb für „Kunst am Bau“ für das Wittlicher Vitelliusbad gewonnen. Nachdem die beiden ihr Konzept und ein Modell einer Jury vorgelegt haben, machen sich die zwei nun an die Umsetzung des Projekts. Das Kunstwerk soll im Sommer 2024 am Schwimmbad errichtet werden.