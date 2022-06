Kunst-Handwerkermarkt im Juli : Schmied, Seildreher und Keramikkünstler kehren zurück nach Thalfang

In wenigen Wochen wird im Thalfanger Ortskern wieder gemalt, gedrechselt und gewerkelt: Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, Ortsbürgermeister Burkhard Graul (rechts) und Tourismuschef Daniel Thiel freuen sich auf die 26. Auflage des Kunst-Handwerkermarkts. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Thalfang Traditionelles Handwerk bestaunen und selbst einmal ein Seil drehen oder den Schmiedehammer schwingen: Das ist am Sonntag, 17. Juli, in Thalfang möglich. Nach zwei Jahren Corona-Auszeit feiert der Kunst-Handwerkermarkt sein Comeback. Wie viele Aussteller dabei sind und was es für Besucher Neues zu entdecken gibt.