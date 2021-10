Ausstellung : Gegensätze in harmonischem Ambiente in einer Morbacher Gärtnerei

Gegensätze in harmonischem Ambiente in einer Morbacher Gärtnerei

Morbach 500 Besucher begeisterte der Mix aus Kunst, Kultur und Musik des Morbacher Vereins Kunst im Gewächshaus.

Kunst, Kultur und gemütliches Beisammensein: Nach einem Jahr Pandemie-Pause hat der Verein Kunst im Gewächshaus in der Morbacher Gärtnerei Berg wieder sein dreitägiges Kulturfestival organisiert Es stand unter dem Motto „Gegensätze“. Bis zu 500 Interessierte haben an den drei Tagen die Kunstausstellung besucht, die in diesem Jahr von zwei einheimischen Künstlern geprägt worden ist. Mit ihren Werken haben die beiden das Motto der Gegensätzlichkeit ideal repräsentiert. Auf der einen Seite ist es der Schönberger Künstler Jachym Fleig, der auf großzügiger Fläche zwei Skulpturen zeigt, bei deren Betrachtung sich manch ein Besucher an überdimensionale Wespennester erinnert fühlt. „Ich mag mehrere Deutungsformen“, sagt Fleig im Gespräch mit dem Trierer Konzeptkünstler Laas Koehler, der durch die Vernissage führt. „Die Skulptur hat dann Kraft, wenn sie eingreift in die Lebenswelt der Menschen“, erklärt er. Fleyg möchte keine Abbilder von Gegenständen schaffen, sondern abstrakte Konstrukte zeigen, die in einem räumlichen Kontext beim Betrachter ein Assoziationsfeld wecken, beschreibt er.