Musik : Jazz und Kunst im Gewächshaus

Morbach (red) Im Rahmen einer dreitägigen Veranstaltung Kunst im Gewächshaus präsentiert der Verein am Samstag, 26. Oktober, ein Jazzkonzert mit den Brüdern Julian, Trompete, und Roman Wasserfuhr, Piano.

Nach fünf erfolgreichen Alben zählen die Musiker, unter anderem ausgezeichnet mit dem „German Jazz Award“ in Gold, heute mit zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland. Für ihr Album „Running“ gab es eine Goldene Schallplatte. Das Duo präsentiert in der Gärtnerei Berg in Morbach sein aktuelles Album „Relaxing in Ireland“. Dabei handelt es sich um einen ganz persönlichen, in Noten umgesetzten Blick der beiden auf die grüne Insel im Atlantik. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Gärtnerei Berg in Morbach.