Ausstellung : Kunst- und Kulturaktion der Verbandsgemeinde Wittlich-Land geht weiter

Wittlich (red) In den Räumen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gibt es auch 2022 Kunst und Kultur zu sehen.

Den Anfang machen Werke der Künstlerin Dagmar Engels aus Eckfeld in den Schaufenstern der Außenstelle der Verwaltung (ehemalige Commerz­bank, Burgstraße). Für die 1957 in Trier geborene Künstlerin trat nach einem abgeschlossenen Design­studium an der Fachhochschule Trier neben der freiberuflichen Arbeit als Grafikerin zunehmend die freie Malerei in den Mittelpunkt des Wirkens. Engels lebt und arbeitet im Künstleratelier AAK 1 in Eckfeld bei Wittlich.