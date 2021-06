Wittlich : Kunstausstellung in der Casa Tony M. in Wittlich

Kunstausstellung in der Casa Tony M. in Wittlich

Wittlich Die Ausstellung Flux4Art in der Casa Tony M. in Wittlich soll nun bald eröffnet werden.

(red) Bereits zum 1. September 2020 sollte die Ausstellung Flux4Art durch Minister Konrad Wolf in Wittlich eröffnet werden. Doch Corona kam, die Vernissage wurde mehrfach verschoben, der Minister wechselte, die Zeit ging ins Land. Mit zwar leichtem Bauchweh ob der Entwicklung des Inzidenzwertes im Landkreis Bernkastel-Wittlich installierte die künstlerische Leitung Christina Körner in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Wittlich dann doch den letzten Teil (außer Wittlich sind Bendorf und Pirmasens Austragungsorte) der Landeskunstschau. Bis zum 20. Juni 2021 ist die Ausstellung nun in der Casa Tony M. am Wittlicher Marktplatz zu besichtigen. 26 Künstler stellen ihre Arbeiten in Wittlich aus.Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 9-16 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 11-14 Uhr, der Eintritt ist frei.