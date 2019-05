Ausstellung : Kunstinstallation zum Thema Völkermord

Kunstinstallation zum Thema „Genozide“ und „Holocaust“ in der Kirche der Jugend Marienburg/Zell. Foto: TV/Kirche der Jugend Marienburg

Zell (red) Eine Kunstausstellung zum Thema „Genozide“ und „Holocaust“ ist noch bis zum Donnerstag, 23. Mai, in der Kirche der Jugend auf der Marienburg in Zell zu sehen. Die beeindruckende Installation ist ein gemeinsames Projekt von ruandischen Schülern in Kooperation mit der Wahlpflichtfachgruppe 10 der IGS Zell.

Gemeinsam haben sich die Schüler mit der Geschichte Ruandas und den Erfahrungen des Völkermordes auseinandergesetzt. Parallel dazu wurde auch die deutsche Geschichte mit ihrem „Holocaust“ beleuchtet. Aber auch die Sehnsucht nach Liebe und Frieden für die Zukunft in beiden Ländern findet seinen gebührenden Platz.