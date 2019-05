Veranstaltung : Kunsthandwerker für Markt gesucht

Kröv Beim 66. Internationalen Trachtentreffen in Kröv wird es zum zweiten Mal einen Kunsthandwerkermarkt in den Moselanlagen direkt angrenzend an das Festgelände geben.

Es werden noch Aussteller gesucht. Neben den bekannten Attraktionen wie der schwimmenden Moselbühne, Top-Bands, nationalen und internationalen Folkloreensembles und Rummelplatz wird der Markt das Programm bereichern. Geöffnet ist der Markt am Samstag, 6. Juli, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 12 bis 20 Uhr.