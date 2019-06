Manderscheid : Manderscheider Markt lockt mit kreativen Einzelstücken

Manderscheid (red) Der „Manderscheider Markt – Creativ im Kurpark“ findet an Pfingstsonntag, 9. Juni, von 11 bis 20 Uhr und Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr statt. Rund um das Kurhaus in Manderscheid präsentieren ausgesuchte Kunsthandwerker an rund 40 Ständen eine große Auswahl an selbstgefertigten Dingen aus Materalien wie Holz, Stoff, Draht, Wachs, Wolle, Ton, Eisen, Kupfer und Keramik.

