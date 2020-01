Kultur : Kunstlied-Abend am PWG

Wittlich (red) Unter dem Titel „Dichterliebe – Schumann trifft Gafron“ findet am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich ein Kunstliedabend statt. Das Programm wird kontrastiert von zeitgenössischen Liedern.

Tenor Thomas Jakobs interpretiert den bekannten Liederzyklus klassisch. Am Flügel spielt Christian Strauß, und am Kontrabass ist Martin Hiltawski zu hören. Nicole Gafron präsentiert Neuvertonungen ausgewählter Gedichte von Heinrich Heine aus dem Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schuman. Um Anmeldung unter Telefon 06571/9564370 oder per E-Mail an info@pwg-wil.de wird gebeten.