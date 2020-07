Kunst : Ein Feuerdrache für den Wittlicher Stadtpark

Wittlich In den Sommerferien entsteht erneut ein Kunstobjekt, an dem sich Erwachsene wie Kinder beteiligen können.

Aus Lehm und Weidengeflecht wird in den Sommerferien vom 30. Juli bis 11. August ein acht Meter langer Feuerdrache entstehen. Dabei soll der Kopf des Fabeltieres so groß sein, dass man hineinkrabbeln kann. Heike Löwentraut leitet das Projekt. Sie sagt: „Es ist ein Kunstprojekt, dass für alle Leute offen ist. Kein Workshop, sondern, jeder der vorbeikommt, kann mitmachen.“ Im vergangenen Jahr gab es ein ähnliches Projekt. Damals ist ein überdimensionales Ei entstanden. „Dieses Jahr haben wir uns überlegt, was könnte denn aus diesem Ei geschlüpft sein, und sind so zum Thema Drache gekommen.“