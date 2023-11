Kunst oder Fälschung Was ist das alte Erbstück wert? Zu Besuch in der Kunstsprechstunde in Wittlich (Fotos)

Wittlich · Die hübsche alte Vase, ein Erbstück von Tante Else: So manches Teil, an dem Erinnerungen hängen, passt dann doch nicht mehr in die Wohnung oder liegt schon gefühlt ewig auf dem Speicher. Was tun? Verkaufen? Was ist es denn überhaupt wert? In einer öffentlichen Kunstsprechstunde in Wittlich werden solche privaten „Schätze“ begutachtet.

08.11.2023 , 07:52 Uhr

Geerbt, gekauft, gefunden 18 Bilder

Von Monika Traut-Bonato

Handelt es sich um Original oder Fälschung? Was bedeuten die Stempel auf dem Silberlöffel oder die Schriftzeichen auf der Rückseite des Porzellantellers? Was alte Dachböden oder Scheunen manchmal so hergeben, wenn entrümpelt wird, kann oft nicht von den Besitzern eingeschätzt werden. Abhilfe schafft hier die öffentliche Kunstsprechstunde der CASA Tony M. in Wittlich. Hier geht es zur Bilderstrecke: Geerbt, gekauft, gefunden – ein Besuch in der Kunstsprechstunde in Wittlich