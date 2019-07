Industrie : Anwohner klagen über Produktionslärm

Binsfeld Ist der Kunststoff-Hersteller Stelioplast in Binsfeld lauter als das Gesetz erlaubt? Der TV hat nachgefragt.

Bei dem Unternehmen Stelioplast in Binsfeld, dem größten Arbeitgeber der 1300-Einwohner-Gemeinde, wird schwer geschafft. Das Unternehmen stellt Plastikkanister her und deshalb laufen dort täglich die Maschinen.

Anwohner „Es zischt da wie wahnsinnig“, erklärt ein älterer Anwohner, der deshalb bei der TV-Lokalredaktion Wittlich angerufen und gebeten hat, die Redaktion möge doch mal der Frage nachgehen, ob die Lautstärke noch im Rahmen sei. Anders wisse er sich nicht mehr zu helfen, sagt er. „Damit ich dieses Gezische der Maschinen nicht höre, muss ich die Fenster schließen. So geht es auch den anderen Nachbarn“, sagt der Binsfelder, der 500 Meter Luftlinie vom Werk entfernt wohnt.

Behörde Der SGD Nord ist die Thematik bekannt, sagt Sonja Marie Stasch, Pressesprecherin der SGD Nord. Auf Grund der Beschwerde von Anwohnern habe die SGD Nord aktuell auch wieder in den letzten Tagen Lärmmessungen unternommen. „Dabei wurden keine Überschreitungen der gesetzlich festgelegten Grenzwerte festgestellt.“ Am Tag könne somit eine sichere Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 60 Dezibel festgestellt werden. Um in der Nacht Lärm durch Produktionsgeräusche zu vermeiden, habe die Firma die Aufgabe, Tore und Fenster geschlossen zu halten, erklärt die SGD Nord.