Kunstausstellung Kunst am Kloster

Der Kunstverein „Kunst an Hecken und Zäunen e.V.“ (KaHuZ) veranstaltet am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr eine umfangreiche Kunstausstellung am Kloster Machern. Es werden mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten an individuellen Ständen präsentieren. Kunstobjekte aus Malerei, Kunstfotografie, Skulpturen, Emaillearbeiten, Mixed Media, Upcycling und Assemblage werden zum Erleben und Erwerben präsentiert.